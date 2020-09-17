"Belhanda'yı isteyen takım Al Hilal"

Belhanda'nın peşindeki takımın Suudi Arabistan takımı Al Hilal olduğu iddia edildi.

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'Belhanda'yı isteyen takım Al Hilal'
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17 Eylül 2020 10:53
Suudi Arabistan'ın Akhbarak gazetesi, Al Hilal Başkanı Fahd bin Nafel'in yaptığı, "Bu yaz transferde 5 önemli isimler anlaşma imzalayacağız" açıklaması üzerine bir haber yayımladı.

Al Hilal'ın Henrique, Roger Guides ve Alex Gradel'in yanı sıra Younes Belhanda ile görüştüğü ifade edildi.

Beşinci ismin ise tüm Arabistan futbolu için sürpriz olacağını yazdı. Bir süredir Belhanda'nın bir Arap takımı ile görüştüğü belirtiliyor ancak isim verilmiyordu.



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