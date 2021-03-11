Belhanda'ya gönderilen fesih bildiriminde inanılmaz detaylar

Belhanda'nın ipi 9 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında çekildi. Terim de durumla ilgili bilgilendirildi. Oyuncuya sözleşmesinin feshedileceği idman öncesi söylendi. Belhanda, resmi bir belge gelmediğini kaydederek idmana çıktı.



Sözcü'nün edindiği bilgilere göre; İşte Galatasaray'ın 10 Mart'ta Belhanda'ya yolladığı ihtarname ve fesih bildirimindeki detaylar...



İHTARNAME



Sözleşmenizin feshine, ayrıca 2020-21 sezonu garanti net ücretinizin yüzde 10'u üzerinden 335 bin Euro tutarında para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



FESİH BİLDİRİMİ



1- Suçlu bulundunuz: Trabzon havalimanında (1 Eylül 2018) bir taraftara hakaret ettiniz. T.C. mahkemelerindeki ceza davasında suçlu bulundunuz.



2- Taraftara hakaret: Real Madrid maçında (22 Ekim 2019) oyundan çıkarken kulüp taraftarlarına ağır hakaretler yönelttiniz.



3- Sahte imza suçlaması: Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maçta (23 Şubat 2020) kırmızı kart gördünüz. Bu nedenle yönetim kurulunun size verdiği cezayı kabul etmediniz. Disiplin cezasından kaçmak için imza size ait olmasına rağmen kulüp iç disiplin yönetmeliğini imzaladığınızı reddettiniz. Bu, kulübü imzanızı taklit etmekle suçladığınız anlamına gelir. Bu, kulübün size olan güveninin telafi edilemez şekilde kırılmasının nedenlerinden biridir.



4- Saygınlığa zarar verdi: Kulüp, sizi daha fazla asılsız suçlamada bulunmamanız konusunda uyarmış olsa da Sivasspor maçı sonrası yaptığınız röportajda yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren suçlayıcı ifadelerde bulundunuz. Dolayısıyla iç disiplin yönetmeliklerini bir kez daha ihlal etmekle kalmadınız, aynı zamanda sözleşmenin özel hükümler 16. maddesini de ihlal ettiniz.



14. MADDE NE DİYOR?



Galatasaray'ın haklı fesih için gerekçe gösterdiği FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi iki fıkradan oluşuyor.



14.1: Haklı bir sebep halinde (Tazminat ödenmemesi veya sportif yaptırımların uygulanması) bir kontrat, iki tarafça da sonuçsuz (tazminatsız) sonlandırılabilir.



14.2: Bir tarafın, kontratı zorla değiştirmek ya da feshetmek istemesi karşı tarafa sözleşmeyi haklı şekilde feshetme hakkı tanır.



