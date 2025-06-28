Bedensel engelli rekortmen halterci, gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.Kırıkkale'de 11-12 Haziran'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda 145 kiloluk kaldırışıyla şampiyon olan 38 yaşındaki Mustafa Gül, çalışmalarını görev yaptığı Sivas Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde sürdürüyor.Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Mustafa Gül, AA muhabirine, spor hayatına 1996 yılında atletizmle başladığını ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, 2003'te elektrik akımına kapılması sonucu iki ayağını da kaybettiğini söyledi.Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spora olan aşkını, sevdasını hiç kaybetmediğini anlatan Mustafa Gül, kulüp başkanının yönlendirmesiyle daha sonra haltere yöneldiğini dile getirdi.Mustafa Gül, halterde güzel başarılara imza attığına dikkati çekerek,dedi.Rusya'da 2013 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 kiloyla dereceyi kaçırdığını anımsatan Mustafa Gül, 2015'te ise sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını ifade etti.Bedensel engelinin hayatına hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayan Mustafa Gül, şunları kaydetti:Kariyerindeki ilk hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Mustafa Gül,diye konuştu.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise imkanlar ölçüsünde sporcularının her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiğini ifade etti.parolasıyla yola çıktıklarını dile getiren Rende, halterde, masa tenisinde, bilek güreşinde, boccede Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdiklerini belirtti.Mustafa Gül'ün azimli bir insan olduğunu aktaran Rende,ifadelerini kullandı.