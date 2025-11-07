Los Angeles Clippers'ın guardı Bradley Beal, Phoenix'e ilk dönüş maçında Phoenix Suns taraftarlarının kendisini yuhalamasına ilişkin düşüncelerini açık şekilde dile getirdi.Clippers, James Harden ve Kawhi Leonard'ın forma giymediği ilk karşılaşmada Suns'a deplasmanda 102-116 mağlup oldu. Suns, özellikle ilk maçına çıkan Jalen Green'in etkileyici performansıyla maçı domine etti.Bu karşılaşma, Clippers kadrosundaki iki önemli oyuncu için özel bir anlam taşıyordu: Chris Paul ve Bradley Beal. Ancak, Clippers cephesi için unutulması gereken bir gece oldu ve bu özellikle Beal için fazlasıyla geçerliydi.Chris Paul sahaya adım attığında taraftarlar tarafından alkışlanıp tezahüratlarla karşılanırken, Bradley Beal topa her dokunduğunda tribünlerden yoğun bir yuhalama yükseldi.Beal maç boyunca oldukça zorlandı ve karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, saha içi isabetinde de büyük sıkıntı yaşadı ve 14 şutunda yalnızca ikisinde isabet bulabildi (yüzde 14.3).Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beal, hem oyunu hem de takım içindeki rolü hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı. Aynı zamanda taraftarların kendisini yuhalamasına da değindi.Beal,dedi.Sözlerini sürdüren Beal,ifadelerini kullandı.Bir muhabirin taraftarların tepkilerine nasıl yaklaşacağına dair sorusu üzerine Beal, kariyerinde artık bu tür dış etkenlere kapılmadığını söyledi.Bealdiye konuştu.Clippers guardı ayrıca,dedi.Beal,diyerek tribündeki eleştirmenlerine göndermede bulundu.Kevin Durant'in takımdan ayrılmasıyla Phoenix'in "süper takım" projesinin çöktüğü ve Beal döneminin de sona erdiği düşünülüyordu.Beal'ın ayrılığı, sahip olduğu takas edilmeme maddesi nedeniyle uzadı. Suns'ın hesaplarında hâlâ Beal'a ödenmesi gereken yaklaşık 99 milyon dolar "ölü maaş" kalemi olarak duruyor.Beal'a iki sezon boyunca 110 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak oyuncu yaklaşık 13 milyon dolardan feragat ederek iki taraf arasındaki sözleşme feshi anlaşmasına onay verdi.Beal, Suns formasıyla maç başına 17.6 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40.7 isabet sağladı.