Bayern Münih'ten Tah'a 25 milyon euro!

Bayern Münih, Jonathan Tah için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif etti. Leverkusen, Almak savunma oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten Tah'a 25 milyon euro!
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29 Ağustos 2024 18:22
Bayern Münih, Jonathan Tah için Bayer Leverkusen'in kapısını çaldı.

BAYERN'İN SUNDUĞU TEKLİF

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Alman savunma oyuncusu için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklifinde bulundu.

Bayern Münih'in ayrıca Kingsley Coman takımdan ayrılır ayrılmaz Tah için sunduğu teklifi resmiyete dökmek istediği belirtildi.

LEVERKUSEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayer Leverkusen'in teklifi düşük bulduğu ve transferin bitmesine kısa bir süre kaldığı için Tah'ı bırakmak istemediği kaydedildi. Tah'ın transferinin bu nedenle şu anda kolay olmadığı ifade edildi.

BARCELONA İLE DE ADI GEÇİYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun adı Bayern Münih dışında Barcelona ile de anılıyor.

BEDELSİZ TAKIMDAN AYRILABİLİR

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Tah'ın gelecek yaz bitecek sözleşmesini uzatmak istemediğini ve takımdan ayrılmak istediğini Bayer Leverkusen yönetimine bildirdiğini öne sürmüştü.

Jonathan Tah'ın bu sezon Bayer Leverkusen'de kalması durumunda gelecek yaz sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.

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