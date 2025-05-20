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Bayern Münih'ten anlaşma: Jonathan Tah!

Bayer Leverkusen'den ayrılan Jonathan Tah, Bayern Münih ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

calendar 20 Mayıs 2025 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten anlaşma: Jonathan Tah!
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Bayer Leverkusen'den ayrılan Jonathan Tah'ın yeni adresi belli oluyor.

BAYERN İLE ANLAŞMA

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Tah, Bayern Münih ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki futbolcu ve Bayern Münih'in 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladığı ve Tah'ın yıllık 12 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

BARCELONA İÇİN BEKLEYİŞ

Bayern Münih'in Tah transferini resmiyete dökmek için beklemek zorunda olduğu yazıldı. Bayern Münih dışında Barcelona da Tah ile ilgileniyor.

Barcelona ile de görüşen Tah, geleceği için son kararını verdikten sonra yeni takımına imza atacak. Fransız basınındaki haberde, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle bu transferin zor olduğu ve Tah'ın Bayern Münih'e imza atmasının yakın olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de geride kalan sezonda 49 maça çıkan Jonathan Tah, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.


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