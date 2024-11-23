Bayern Münih, kalesini gole kapattı!

Bayern Münih, oynadığı son 6 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, kalesini gole kapattı!
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23 Kasım 2024 17:05
Bayern Münih, son dönemde aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Vincent Kompany'nin ekibi, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesinde gol görmedi.

Bayern Münih, bu süreçte ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maç oynadı.

Bayern Münih'in Devler Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından aldığı sonuçlar şu şekilde:

Bochum 0-5 Bayern Münih
Mainz 0-4 Bayern Münih
Bayern Münih 3-0 Union Berlin
Bayern Münih 1-0 Benfica (Şampiyonlar Ligi)
St. Pauli 0-1 Bayern Münih
Bayern Münih 3-0 Augsburg

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