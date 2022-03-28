Bayern'de Gnabry için alternatif: Nkunku

Bayern Münih, bu yaz RB Leipzig'ten Christopher Nkunku için teklif yapabilir.



Sport'ta yer alan habere göre; Serge Gnabry ile yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Alman devi, alternatif olarak Nkunku'yu düşünüyor.



70 MİLYON EURO



Haberin detaylarında teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Gnabry ile sözleşme uzatılmasının istediğini ancak Leipzig'de beraber çalıştığı Nkunku ismine de soğuk bakmadığı belirtildi.



Alman medyası ayrıca Nkunku transferinin Bayern Münih'e 70 milyon euro'ya mal olabileceğini kaydetti.



15 MİLYON EURO'DAN FAZLA İSTİYOR



Öte yandan Serge Gnabry'nin Münih'te kalmak istediği ancak istediği maaş nedeniyle yeni kontratın mümkün olmadığı vurgulandı. Alman futbolcunun, Coman ve Sane gibi 15 milyon euro'nun üzerinde yıllık maaş beklediği, bu rakamların Bayern Münih tarafından karşılanma ihtimalinin az olduğu ifade edildi.



BU YAZ SATILABİLİR



Bayern Münih'in, Gnabry ile sezon sonuna kadar görüşmelere devam edeceği, anlaşma sağlanamazsa gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri sağlamak için satış düşündüğü aktarıldı.



BONSERVİSSİZ KAYBETMEK İSTEMİYOR



Bayern Münih'in kısa süre önce kulüpten bonservissiz şekilde ayrılan David Alaba, Niklas Süle ve Jerome Boateng gibi Gnabry'i de bonservissiz bir şekilde kaybetmek istemediği vurgulandı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



24 yaşındaki Nkunku'nun RB Leipzig ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Leipzig, genç futbolcusunun sözleşmesi uzatmak için maaşında ciddi bir artış planlasa da Nkunku şu an yeni sözleşme için kararsız.



ALTERNATİF ANTHONY



Bayern'in Fransız Nkunku'nun alternatifi olarak ise Ajax'tan Anthony'i belirlediği, şimdilik iki futbolcu için de bir girişim olmadığı belirtildi.





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