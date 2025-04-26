Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.



BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.



Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almadı. (4G, 2B)



Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.