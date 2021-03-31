Batshuayi: 'Palace'ta bana güvenen yok!'

Crystal Palace'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, milli takımında ve kulüp takımındaki farklı performanslarının altında teknik direktörlerinin güvenlerinin olduğunu dile getirdi.



RTBF'ye konuşan Batshuayi, "Herkes biliyor ki kulüp takımı açısından çok zor bir dönem geçiriyorum. Milli takıma geldiğim zaman nefes alıyorum ve enerjiyle doluyorum. Bu nedenle milli takımda çok efektif olabiliyorum." dedi.



"Kulüp ve milli takım arasında benim için büyük fark var." diyen Batshuayi, "Teknik direktör farklı, sistem farklı, oyuncular farklı. Belçika'da antrenörlerim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor. Kulüp takımımda bana güvenilmiyor. Belçika'da teknik direktörüm Roberto Martinez benimle sık sık konuşuyor. Kulüp takımımdayken de beni sık sık arıyor. Bana hep güven aşılıyor. Onu hayal kırıklığına uğratmamak için yüzde yüzümle oynuyorum." ifadelerini kullandı.



Chelsea'den kiralık olarak Crystal Palace'ta oynayan 27 yaşındaki Michy Batshuayi, bu sezon 18 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. Batshuayi, Belçika formasıyla 33 maçta 22 golle tersine bir performans sergiledi.



