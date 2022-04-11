Basketbolda toplu sonuçlar!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84-74
Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Elazığ İl Özel İdare: 82-64
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
TED Ankara Kolejliler-Fethiye Belediyespor: 94-78
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Samsunspor: 70-76
OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84-74
Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Elazığ İl Özel İdare: 82-64
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
TED Ankara Kolejliler-Fethiye Belediyespor: 94-78
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Samsunspor: 70-76
OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76