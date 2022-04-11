Basketbolda toplu sonuçlar!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda toplu sonuçlar!
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10 Nisan 2022 20:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84-74

Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Elazığ İl Özel İdare: 82-64

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

TED Ankara Kolejliler-Fethiye Belediyespor: 94-78

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Samsunspor: 70-76

OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76

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