Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 22 yıldır geçilemedi.
Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.
Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.
Siyavuş'u Örs takip ediyor
Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.
Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.
Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı
Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.
Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.
Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.
Mehmet Baturalp, Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.
Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu
Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.
Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.
Ergin Ataman, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.
En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic
Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.
Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
Fenerbahçe yabancılarla sevindi
Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.
Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.
Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü
Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.
1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.
Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.
Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.
Şampiyonluk yaşayan antrenörler
İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:
Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.
Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.
Siyavuş'u Örs takip ediyor
Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı.
Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.
Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı
Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.
Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.
Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.
Mehmet Baturalp, Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.
Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu
Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.
Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.
Ergin Ataman, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.
En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic
Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.
Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
Fenerbahçe yabancılarla sevindi
Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.
Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.
Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü
Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.
1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.
Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.
Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.
Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.
Şampiyonluk yaşayan antrenörler
İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:
|Sezon
|Şampiyon
|Antrenör
|1966-67
|Altınordu
|Samim Göreç
|1967-68
|İTÜ
|Mehmet Baturalp
|1968-69
|Galatasaray
|Petar Sinemov
|1969-70
|İTÜ
|Mehmet Baturalp
|1970-71
|İTÜ
|Şengün Kaplanoğlu
|1971-72
|İTÜ
|Samim Göreç
|1972-73
|İTÜ
|Öner Şaylan
|1973-74
|Muhafızgücü
|Armağan Asena
|1974-75
|Beşiktaş
|Cavit Altunay
|1975-76
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1976-77
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1977-78
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1978-79
|Efes Pilsen
|Faruk Akagün
|1979-80
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1980-81
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1981-82
|Eczacıbaşı
|Aydan Siyavuş
|1982-83
|Efes Pilsen
|Rıza Erverdi
|1983-84
|Efes Pilsen
|Aydan Siyavuş
|1984-85
|Galatasaray
|Nur Germen
|1985-86
|Galatasaray
|Fehmi Sadıkoğlu
|1986-87
|Karşıyaka
|Nadir Vekiloğlu
|1987-88
|Eczacıbaşı
|Mehmet Baturalp
|1988-89
|Eczacıbaşı
|Mehmet Baturalp
|1989-90
|Galatasaray
|Faruk Akagün
|1990-91
|Fenerbahçe
|Çetin Yılmaz
|1991-92
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1992-93
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1993-94
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1994-95
|Ülkerspor
|Çetin Yılmaz
|1995-96
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1996-97
|Efes Pilsen
|Aydın Örs
|1997-98
|Ülkerspor
|Çetin Yılmaz
|1998-99
|TOFAŞ
|Jasmin Repesa
|1999-00
|TOFAŞ
|Tolga Öngören
|2000-01
|Ülkerspor
|Murat Didin
|2001-02
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2002-03
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2003-04
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2004-05
|Efes Pilsen
|Oktay Mahmuti
|2005-06
|Ülkerspor
|Murat Özyer
|2006-07
|Fenerbahçe Ülker
|Aydın Örs
|2007-08
|Fenerbahçe Ülker
|Bogdan Tanjevic
|2008-09
|Efes Pilsen
|Ergin Ataman
|2009-10
|Fenerbahçe Ülker
|Bogdan Tanjevic
|2010-11
|Fenerbahçe Ülker
|Neven Spahija
|2011-12
|Beşiktaş Milangaz
|Ergin Ataman
|2012-13
|Galatasaray Medical Park
|Ergin Ataman
|2013-14
|Fenerbahçe Ülker
|Zeljko Obradovic
|2014-15
|Pınar Karşıyaka
|Ufuk Sarıca
|2015-16
|Fenerbahçe
|Zeljko Obradovic
|2016-17
|Fenerbahçe
| Zeljko Obradovic
|2017-18
|Fenerbahçe Doğuş
|Zeljko Obradovic
|2018-19
|Anadolu Efes
|Ergin Ataman
|2019-20
|Tamamlanamadı
|Tamamlanamadı