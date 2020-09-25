Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında vefat eden Aydan Siyavuş, 7 kezle Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör durumunda bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Basketbolda rekor Aydan Siyavuş'ta
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25 Eylül 2020 12:13
Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 22 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla hala ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı. 

Siyavuş'u Örs takip ediyor

Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk yaşadı. 

Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör durumunda.

Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp, Ergin Ataman ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.

Ergin Ataman 3 takımla şampiyon oldu

Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın da 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Efes Pilsen ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes'i mutlu sona ulaştırarak, lacivert-beyazlı takımın 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. 

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.

Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Sinemov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija da Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonluk yaşayan antrenörler

İlk şampiyonluğu Altınordu ile Samim Göreç'in yaşadığı lig tarihinde şampiyonluk yaşayan antrenörler şunlar:

 Sezon   Şampiyon   Antrenör 
 1966-67  Altınordu      Samim Göreç 
 1967-68  İTÜ      Mehmet Baturalp 
 1968-69  Galatasaray     Petar Sinemov
 1969-70  İTÜ     Mehmet Baturalp
 1970-71  İTÜ     Şengün Kaplanoğlu
 1971-72  İTÜ     Samim Göreç
 1972-73  İTÜ     Öner Şaylan
 1973-74  Muhafızgücü     Armağan Asena
 1974-75  Beşiktaş     Cavit Altunay
 1975-76  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1976-77  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1977-78  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1978-79  Efes Pilsen     Faruk Akagün
 1979-80  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1980-81  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1981-82  Eczacıbaşı     Aydan Siyavuş
 1982-83  Efes Pilsen     Rıza Erverdi
 1983-84  Efes Pilsen     Aydan Siyavuş
 1984-85  Galatasaray     Nur Germen
 1985-86  Galatasaray     Fehmi Sadıkoğlu
 1986-87  Karşıyaka     Nadir Vekiloğlu
 1987-88  Eczacıbaşı     Mehmet Baturalp
 1988-89  Eczacıbaşı     Mehmet Baturalp
 1989-90  Galatasaray     Faruk Akagün
 1990-91  Fenerbahçe     Çetin Yılmaz
 1991-92  Efes Pilsen     Aydın Örs
 1992-93  Efes Pilsen     Aydın Örs
 1993-94  Efes Pilsen     Aydın Örs
 1994-95  Ülkerspor     Çetin Yılmaz
 1995-96  Efes Pilsen     Aydın Örs
 1996-97  Efes Pilsen     Aydın Örs
 1997-98  Ülkerspor     Çetin Yılmaz
 1998-99  TOFAŞ     Jasmin Repesa
 1999-00  TOFAŞ     Tolga Öngören
 2000-01  Ülkerspor     Murat Didin
 2001-02  Efes Pilsen     Oktay Mahmuti
 2002-03  Efes Pilsen     Oktay Mahmuti
 2003-04  Efes Pilsen     Oktay Mahmuti
 2004-05  Efes Pilsen     Oktay Mahmuti
 2005-06  Ülkerspor     Murat Özyer
 2006-07  Fenerbahçe Ülker     Aydın Örs
 2007-08  Fenerbahçe Ülker     Bogdan Tanjevic
 2008-09  Efes Pilsen     Ergin Ataman
 2009-10  Fenerbahçe Ülker     Bogdan Tanjevic
 2010-11  Fenerbahçe Ülker     Neven Spahija
 2011-12  Beşiktaş Milangaz     Ergin Ataman
 2012-13  Galatasaray Medical Park     Ergin Ataman
 2013-14  Fenerbahçe Ülker     Zeljko Obradovic
 2014-15 Pınar Karşıyaka     Ufuk Sarıca
 2015-16 Fenerbahçe      Zeljko Obradovic
 2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic
 2017-18 Fenerbahçe Doğuş     Zeljko Obradovic
 2018-19 Anadolu Efes      Ergin Ataman
 2019-20 Tamamlanamadı     Tamamlanamadı


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