Basketbol haftanın programı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
4 Ekim Cuma
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)
5 Ekim Cumartesi
15.30 Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)
18.00 Türk Telekom-Galatasaray (Ankara)
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)
6 Ekim Pazar
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)
18.00 Anadolu Efes-Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
5 Ekim Cumartesi
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)
15.00 Zonguldakspor Basket 67-Fenerbahçe Opet (Site)
15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)
6 Ekim Pazar
15.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
16.00 Danilos Pizza-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
4 Ekim Cuma
17.00 iLab Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Beşiktaş Akatlar)
5 Ekim Cumartesi
14.00 İstanbul Ankaspor-Pizzabulls CO Basket (Ahmet Cömert)
15.45 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
17.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.45 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)
6 Ekim Pazar
14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Selçuklu Belediyesi)
15.45 Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)
16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Haremspor (TOBB ETÜ)
7 Ekim Pazartesi
16.00 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
4 Ekim Cuma
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)
5 Ekim Cumartesi
15.30 Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)
18.00 Türk Telekom-Galatasaray (Ankara)
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)
6 Ekim Pazar
13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)
18.00 Anadolu Efes-Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
5 Ekim Cumartesi
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)
15.00 Zonguldakspor Basket 67-Fenerbahçe Opet (Site)
15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)
6 Ekim Pazar
15.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
16.00 Danilos Pizza-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
4 Ekim Cuma
17.00 iLab Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Beşiktaş Akatlar)
5 Ekim Cumartesi
14.00 İstanbul Ankaspor-Pizzabulls CO Basket (Ahmet Cömert)
15.45 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
17.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.45 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)
6 Ekim Pazar
14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Selçuklu Belediyesi)
15.45 Esenler Erokspor-Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)
16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Haremspor (TOBB ETÜ)
7 Ekim Pazartesi
16.00 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)