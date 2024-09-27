Başkent derbisinde Keçiörengücü, Gençlerbirliğine konuk!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında başkent derbisinde Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek, iki takım da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkent derbisinde Keçiörengücü, Gençlerbirliğine konuk!
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27 Eylül 2024 14:22
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Gençlerbirliği, 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği 5, Ankara Keçiörengücü ise 4 maçtır kaybetmiyor.

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