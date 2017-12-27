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Başakşehir'e kupada büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'e kupada büyük şok!
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27 Aralık 2017 16:53
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir'i Giresun Atatürk Stadı'nda konuk etti. TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek tur için avantajlı bir skor elde etti.

Metin Diyadin'in çalıştırdığı Giresunspor'a flaş galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Diabang Dialiba, 65. dakikada Maurice Dale ve 72. dakikada penaltıdan Dmytro Korkishko kaydetti.

Medipol Başakşehir'de Mevlüt Erdinç'in 75. dakikada attığı tek gol, tur ümitlerini İstanbul'da oynanacak maça taşıdı.

Başakşehir ile Giresunspor, 16 Ocak tarihinde İstanbul'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

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