UEFA Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, sahasında St. Patrick's'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen attı.



St. Patrick's'te Aaron Bolger, 81. dakikada kırmızı kart gördü.



İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Başakşehir, bu sonucun ardından tur atladı. İstanbul ekibi, Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatında mücadele etme hakkı kazandı.



Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.



8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Opoku, orta yuvarlaktan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Opoku'nun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



64. dakikada Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren Ömer Ali'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.



82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Rakibiyle deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 7 Kemen), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Berat Özdemir), Pelkas (Dk. 76 Lima), Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson (Dk. 70 Figueiredo), Piatek (Dk. 77 Keny)



St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin (Dk. 88 McClelland), Forrester (Dk. 77 Bolger), Lennon, Leavy, Elbouzedi (Dk. 88 Kazeem), Mulraney (Dk. 77 Kavanagh), Melia (Dk. 68 Keena)



Goller: Dk. 64 Ömer Ali Şahiner, Dk. 82 Kemen (RAMS Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 81 Bolger (St. Patrick's Athletic)



Sarı kartlar: Dk. 36 Davidson, Dk. 55 Onur Ergün (RAMS Başakşehir), Dk. 90 Sjöberg (St. Patrick's Athletic)





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