Başakşehir'den Selahattin Baki'ye Deniz Türüç cevabı!

Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından Deniz Türüç ile ilgili açıklama yapan Selahattin Baki'ye cevap geldi.

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Başakşehir'den Selahattin Baki'ye Deniz Türüç cevabı!
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25 Ocak 2024 00:05
Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından Deniz Türüç ile ilgili açıklama yapan Selahattin Baki için açıklama yaptı.

Başakşehir'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşma sonrasında, rakip kulübün bir yöneticisinin futbolcumuz Deniz Türüç'ü, yaşanan gerginliklerin başrolü olarak nitelendirerek Fenerbahçe düşmanlığı yaptığını iddia etmesini şaşkınlıkla takip ettik. Şampiyonluk yarışında birçok kez yer almış ve 2020 yılında da şampiyon olmuş bir kulüp tecrübesine dayanarak, rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz.

Futbolcumuz Deniz Türüç, sahada her zaman olduğu gibi, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdürmek için sahada özveri ile yer almıştır. Oyuncumuz, tüm futbolcularımız gibi rakip fark etmeksizin sahada terinin son damlasına kadar mücadele etmiştir.

Herhangi bir futbol paydaşının kamuoyunda ve sosyal medyada hedef haline getirilmesinin Türk futboluna hiçbir katma değeri olmadığını düşünüyoruz. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, her zaman futbolun güzelliklerinin tarafında yer alacaktır."

SELAHATTİN BAKİ DE DEDİ?

Baki, Deniz Türüç ile ilgili, "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." açıklamasını yaptı.

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