Başakşehir'de Deniz Türüç cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Başakşehir'er bir kötü haber de Deniz Türüç'den geldi.



Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.



Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.





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