Başakşehir'de Deniz Türüç cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç, sarı kart görerek Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Deniz Türüç cezalı duruma düştü
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23 Ekim 2022 00:53
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Başakşehir'er bir kötü haber de Deniz Türüç'den geldi.

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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