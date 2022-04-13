Başakşehir, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, perşembe akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, perşembe akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.