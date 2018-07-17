Bas Dost'un Sporting'te kalmak için tek şartı var!

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Hollandalı forvet oyuncusu Bas Dost'un takımı Sporting Lisbon, başarılı santraforunu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.Geçtiğimiz ay, 40 kişilik bir Sportingli taraftar grubu, kendi takımının antrenman tesislerine saldırıda bulunmuştu ve Sporting Lisbon futbolcularının hayatını tehdit etmişti. Bu olay sonrasın da birçok futbolcu Lizbon ekibinden ayrılma kararı almıştı. Bu olay sonrasın ayrılma kararı alan oyunculardan biri de bu saldırı sonrası kafası yarılan Bas Dost'tu.Ancak bu olanlara rağmen Sporting ekibi, iki sezondur bu takımda çok başarılı bir performans sergileyen, Bas Dost'u takımda tutma konusunda inatçı. Lisbon ekibinin bu transfer sezonundaki ana hedeflerinden biri Dost'un kulüpte devam etmesini sağlamak olarak belirlenirken,Saldırı olayları sonrasında takımın yönetiminin el değiştirmesi, oyuncuların kulübe karşı tutumunu az da olsa düzeltmiş ve kulübün önemli oyuncularında Bruno Fernandes kulüpte kalması konusunda ikna edilebilmişti. Sporting kulübü bu oyuncunun ardından kulüp adına 70 gol atmış olan Dost'u tekrardan kulübe kazandırmak istiyor.Yazın başında gitmesine kesin gözüyle bakılan Dost'un bu yönetim değişikliği ve Fernandes'in takımda oynamaya devm etmesi neticesinde kulüpte kalması çok muhtemel gözüküyor. Dost'un Sporting Lisbon'a dönüşü önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir.