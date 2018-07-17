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Bas Dost'un Sporting'te kalmak için tek şartı var!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bas Dost'un kulübü Sporting'te kalmak için tek bir şartı var; "Başkan gitsin."

Kaynak: Sporx.com
Bas Dost'un Sporting'te kalmak için tek şartı var!
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17 Temmuz 2018 15:22
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Hollandalı forvet oyuncusu Bas Dost'un takımı Sporting Lisbon, başarılı santraforunu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

SALDIRI SONRASI BÜTÜN OYUNCULAR KULÜBÜ TERK ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay, 40 kişilik bir Sportingli taraftar grubu, kendi takımının antrenman tesislerine saldırıda bulunmuştu ve Sporting Lisbon futbolcularının hayatını tehdit etmişti. Bu olay sonrasın da birçok futbolcu Lizbon ekibinden ayrılma kararı almıştı. Bu olay sonrasın ayrılma kararı alan oyunculardan biri de bu saldırı sonrası kafası yarılan Bas Dost'tu.

SPORTING'DE KALMASI İÇİN TEK ŞARTI VAR

Ancak bu olanlara rağmen Sporting ekibi, iki sezondur bu takımda çok başarılı bir performans sergileyen, Bas Dost'u takımda tutma konusunda inatçı. Lisbon ekibinin bu transfer sezonundaki ana hedeflerinden biri Dost'un kulüpte devam etmesini sağlamak olarak belirlenirken, Hollandalı golcünün takımda kalması için yerine getirilmesini istediği tek koşul açık ve net: eski kulüp başkanı Bruno de Carvalho'nun kulüpten atılması ve uzaklaştırılması.

FERNANDES HALLEDİLDİ, SIRA DOST'TA

Saldırı olayları sonrasında takımın yönetiminin el değiştirmesi, oyuncuların kulübe karşı tutumunu az da olsa düzeltmiş ve kulübün önemli oyuncularında Bruno Fernandes kulüpte kalması konusunda ikna edilebilmişti. Sporting kulübü bu oyuncunun ardından kulüp adına 70 gol atmış olan Dost'u tekrardan kulübe kazandırmak istiyor.

Yazın başında gitmesine kesin gözüyle bakılan Dost'un bu yönetim değişikliği ve Fernandes'in takımda oynamaya devm etmesi neticesinde kulüpte kalması çok muhtemel gözüküyor. Dost'un Sporting Lisbon'a dönüşü önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabilir.

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