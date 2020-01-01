Barton: "Altıncı adam olma arzum yok..."

Denver Nuggets forveti Will Barton, sezona bench oyuncusu olarak girme olasılığı konusunda hevesli olmadığını söyledi.



Barton, muhabirlere, "Altıncı adam olma konusunda hiçbir planım yok. Öyle olmayı hiç arzulamıyorum." şeklinde konuştu.



Dizindeki ve sırtındaki sakatlıkların iyileşme sürecinde olduğundan ötürü takımın antrenman kampına geç başlayan Barton, Denver'ın Golden State Warriors karşısındaki hazırlık açılışında forma giymişti.



İlk hazırlık maçında Portland Trail Blazers'a karşı 18 dakika oynayan Barton, Nuggets takım oyuncuları arasında PJ Dozier ile en çok bench dakikası alan oyuncu olmuştu.



Barton iki sezon daha ekiple sözleşmeli olsa da, ikinci yılında bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve 2020-21 sezonunda gösterebileceği güçlü bir performans, 2021-22 sezonunda kazanması planlanan 14.7 milyon dolarlık maaştan daha yükseğini kazanmasına imkan sağlayabilir.



