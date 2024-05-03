NBA'in efsanevi oyuncularından Charles Barkley, yakın zamanda işlerine son verilebileceğine dair haberler çıkan Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns'ın koçları Darvin Ham ve Frank Vogel'ı savunmaya geçti.



TNT'nin Inside the NBA programında konuşan Barkley, medyanın oyuncular tarafından sevilme kaygısıyla kendilerini eleştirmekten korktuğunu ve bunun yerine eleştiriyi koçlara yönelttiğini söyledi:



"İşimizin bir parçası olarak tüm maçları, talk şovları ve televizyondaki bu insanları izliyoruz. Bu adamlar oyuncuların kendilerini sevmesini istedikleri için korkak davranıyorlar. Asıl işleri gerçeği söylemek olsa da bunu yapmak istemiyorlar.



Koçlar konusunda şunu söylemek istiyorum. Lakers'ın Darvin Ham yüzünden berbat olduğunu ya da Suns'ın berbat olmasının nedeninin Frank Vogel olduğunu söyleyen biri, ne konuştuğunu bilmiyor demektir. Frank Vogel harika bir koç. Darvin Ham de kariyerine yeni başlayan harika bir koç.



Medyada yer edinmek isteyen, tüm oyuncuların onları sevmesini isteyen o serseriler, aptallar ve ahmaklar, işinizi doğru düzgün yapın. Lakers da, Suns da oyuncuları yüzünden berbat. Bunun koçlarla hiçbir ilgisi yok."



Barkley, hayal kırıklığı yaratan sonuçların sorumlusu olarak ekipleri bir araya getiren yönetim katındakilere parmak gösterdi:



"Bu kadroları kim kurdu? Bu çöp kadroları kimler kurduysa onların gönderilmesi gerekiyor. Sırf koçları yüzünden birdenbire kötü olmadılar. Ekipleri bir araya getirenler pılını pırtını toplamaya başlamalı."



Suns'ın sahibi Mat Ishbia yakın zamanda yaptığı basın toplantısında Vogel ile yollarını ayırmayı düşünmediğini belirtirken, Lakers ekibinin ise bu hafta içinde Ham'in içine son verebileceği iddiası ortaya atılmıştı.





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