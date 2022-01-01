Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barkley: Kyrie'nin deplasmanda olmaması, takım için adil değil!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 'adil olmayan' durumunu eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in 'adil olmayan' durumunu eleştirdi.

Kyrie bu sezon ilk maçını geçtiğimiz Çarşamba günü Indiana Pacers'a karşı oynamıştı. Nets, Irving'in KOVID-19'a karşı aşılanmamış olmasından ötürü New York şehrinin yasalarına göre sahada forma giyememesi sebebiyle, sadece deplasman maçlarına katılabilecek durumda olan yıldız oyuncusunu tamamen kadro dışı bırakmaya karar vermişti.

Brooklyn son zamanlarda artan KOVID-19 krizi nedeniyle bu duruşunu değiştirmiş ve yalnızca deplasman maçlarıyla sınırlı kalacak olan Kyrie'yi kadroya geri çağırmıştı.

Barkley, bir oyuncunun sadece bazı maçlarda oynayabilmesinin basketbola ve Nets'e haksızlık olduğunu dile getirdi:

"Aptalca olan politik bir noktaya parmak basıp aşı yaptırmak istemiyorsanız, sorun değil. Ama bunun adil olduğunu düşünmüyorum.

Biz playofflar sırasında, Cuma günleri hariç her gece stüdyodayız. Size 'Hafta sonu çalışmayacağım sanırım' desem, bu sizin için adil olur muydu? Ben tüm bu olayın zaten baştan problemli olduğunu düşünüyorum.

Kyrie harika bir oyuncu ama sadece deplasman maçlarında oynamasının basketbol için adil olduğunu düşünmüyorum. Daha da önemlisi, takım için hiç adil değil."

29 yaşındaki oyuncu, takımının Pacers'a karşı 129-121 galip geldiği maçta 22 sayı, 3 ribaund ve 4 asist kaydetmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal