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Barkley, George'un "Playoff P" lakabını makaraya aldı!

NBA efsanesi Charles Barkley, LA Clippers süperstarı Paul George'un takma adı "Playoff P" ile dalga geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, LA Clippers süperstarı Paul George'un takma adı "Playoff P" ile dalga geçti.

Clippers ve Dallas Mavericks arasındaki Batı Konferansı birinci tur serisinin 3. maçı sırasında Barkley, George'un son sezonlarda yaşadığı playoff başarısızlıklarına komik bir yorumla değindi:

"Sürekli kaybedip, kendinize 'Playoff P' diyemezsiniz. Ben etrafta 'şampiyonluğu kazandım' diye dolaşmıyorum, çünkü kazanmadım. Bana 'Şampiyonluk Chuck'ı' demiyorlar.

George genellikle PG13 lakabını kullansa da, aynı zamanda geçmişte playoff zamanı geldiğinde, cesaretinden dolayı kendisini "Playoff P" olarak adlandırmıştı. Barkley ise, 16 yıllık kariyeri boyunca bir NBA şampiyonluğu bile kazanamadığını ortaya katarak, bu sözleriyle kendine de bir laf atmış oldu.


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