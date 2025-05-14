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Barkley'den Tatum'a tavsiye: "İlk olarak Durant'i aramalı"

NBA efsanesi Charles Barkley, Jayson Tatum'un sezonu kapatan Aşil sakatlığının ardından Inside the NBA programında genç yıldıza önemli tavsiyelerde bulundu.

calendar 14 Mayıs 2025 15:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barkley'den Tatum'a tavsiye: 'İlk olarak Durant'i aramalı'
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NBA efsanesi Charles Barkley, Jayson Tatum'un sezonu kapatan Aşil sakatlığının ardından Inside the NBA programında genç yıldıza önemli tavsiyelerde bulundu.

Barkley'e göre, Tatum'un ilk olarak Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant ile iletişime geçmesi gerekiyor.

"Açacağım ilk telefon Kevin Durant'e olurdu. O, Aşil tendonunu kopardığından bu yana altı yıl geçti ve hâlâ inanılmaz bir oyuncu. Bu yüzden ona 'Rehabilitasyon süreci nasıl geçiyor?' diye sormak mantıklı olurdu," diyen Barkley, en iyi deneyimin bu süreci daha önce yaşamış birinden öğrenilebileceğini vurguladı.

Tüm basketbol dünyası, Tatum'un sağ Aşil tendonunun koptuğu haberinin şokunu yaşıyor. Celtics'in Knicks'e karşı aldığı mağlubiyette, 42 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynayan Tatum, maçın sonlarında yaşadığı temassız sakatlık sonrası tekerlekli sandalyeyle soyunma odasına götürülmüştü. Bugün yapılan resmi açıklama ile kötü senaryo doğrulandı.

Bu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Tatum için uzun bir iyileşme sürecinin başlangıcı anlamına geliyor. Tatum bu sezon 26.8 sayı, 8.7 ribaund ve 6 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Kevin Durant da benzer bir sakatlığı 2019 NBA Finalleri'nde yaşamış, bir sezonu kaçırdıktan sonra 2020-21 sezonuna 32 yaşında dönerek 26.9 sayı ortalaması yakalamıştı.

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