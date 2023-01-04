Barış Alper: 'Çok daha farklı olabilirdi'

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda buldu.



Sarı-kırmızılı futbolcu karşılaşma sonrası golü ve galibiyet için mutlu olduğunu dile getirdi.



Barış Alper Yılmaz "Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum." şeklinde konuştu.





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