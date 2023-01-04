Barış Alper: "Çok daha farklı olabilirdi"

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper: 'Çok daha farklı olabilirdi'
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04 Ocak 2023 22:33
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta ilk golü atan Barış Alper Yılmaz açıklamalarda buldu.

Sarı-kırmızılı futbolcu karşılaşma sonrası golü ve galibiyet için mutlu olduğunu dile getirdi.

Barış Alper Yılmaz "Çok güzel bir gündü. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Çok fazla ürettik ama bir türlü top girmedi. Golümü attım, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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