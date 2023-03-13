Barcelona'ya flaş tepki: "Barcelona Mafia"

İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 yenen Barcelona, rakip takım taraftarlarından flaş bir tepki gördü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'ya flaş tepki: 'Barcelona Mafia'
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13 Mart 2023 09:44
İspanya'da Barcelona'ya karşı açılan soruşturma davasının etkisi sürüyor.

Son olarak La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Barcelona, rakip rakım taraftarları tarafından büyük tepki gördü.

Bilbao taraftarları, üzerinde "Barcelona Mafia" yazan sahte paraları sahaya atarken, maç boyunca "Barça kümeye" tezahüratlarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturmada eğer Barcelona'nın hakemlere para ödediği kesinleşirse takımın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

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