Barcelona'ya flaş tepki: 'Barcelona Mafia'

Athletic Bilbaolu taraftarlar, Negreira Davası nedeniyle üzerinde 'Barcelona Mafia' yazılı paraları sahaya attı.



⚡️San Mames'te maç boyunca 'Barça kümeye' tezahüratları yapıldı. https://t.co/McKWzULPK9 pic.twitter.com/fkmyfBVXPm



— Sporx (@sporx) March 12, 2023

İspanya'dakarşı açılan soruşturma davasının etkisi sürüyor.Son olarak La Liga'nın 25. haftasında deplasmandaile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Barcelona, rakip rakım taraftarları tarafından büyük tepki gördü.Bilbao taraftarları, üzerindeyazan sahte paraları sahaya atarken, maç boyuncatezahüratlarında bulundu.Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturmada eğer Barcelona'nın hakemlere para ödediği kesinleşirse takımın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.