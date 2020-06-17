Barcelona lig sonuncusunu abartmadan yendi

La Liga lideri Barcelona, lig sonuncusu Leganes'i 2-0'la geçerek Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü.

Barcelona lig sonuncusunu abartmadan yendi
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17 Haziran 2020 01:06
La Liga 29. hafta mücadelesinde lider Barcelona ile lig sonuncusu Leganes karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazanarak haftayı kayıpsız geçti.

Maçın 42. dakikasında Ansu Fati attığı golle ilk yarıyı takımının önde kapatmasını sağladı. İkinci yarıda ise 69. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Messi gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonucun ardından Barcelona 64 puana yükselirken liderliğini sürdürdü. Leganes ise La Liga'nın son sırasından kurtulamadı.



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