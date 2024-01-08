Barcelona, kupada zorlanmadan turu aldı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, Barbastro'yu 3-2 yenerek üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona, kupada zorlanmadan turu aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 00:55
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Xavi'nin ekibi Barcelona, Daniel Martinez'in yönetimindeki 4. lig ekibi Barbastro'ya konuk oldu.

Municipal de Deportes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Fermin Lopez, 51. dakikada Raphinha ve 88. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.

Ev sahibi Barbastro'nun golleri ise 60. dakikada Adria de Mesa ve 90+3'te penaltıdan Marc Prat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona üst tura yükselirken, Barbastro kupaya veda etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery