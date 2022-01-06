Barcelona, Kral Kupası'nda zor da olsa son 16'ya kaldı

Barcelona, İspanya Kral Kupası 4. turunda konuk olduğu 3. lig ekibi Linares Deportivo'yu 2-1 yenerek son 16 etabına yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona, Kral Kupası'nda zor da olsa son 16'ya kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2022 01:09
Barcelona, İspanya Kral Kupası 4. turunda konuk olduğu 3. lig ekibi Linares Deportivo'yu 2-1 yendi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda Barcelona, ev sahibi takımdan Hugo Diaz'ın 19. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 yenik durumda kapattı.

Katalan ekibinde ikinci yarı başında oyuna giren Ousmane Dembele, 63. dakikada skoru eşitlerken, galibiyet golü 69. dakikada Ferran Jutgla'dan geldi.

Zorlu bir sezon geçiren ve ligde lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde bulunan Katalan ekibi, Kral Kupası'nda 3. lig takımını eleyerek yoluna devam etti.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.