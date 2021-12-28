Barcelona, Ferran Torres'i resmen açıkladı!

İspanya La Liga devi Barcelona, ara transfer döneminin ilk büyük hamlesini yaptı.



Katalan devi, Manchester City'den hücum oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.



Barcelona'nın Torres için Manchester City'e 55 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.



Bu sezon Manchester City ile Premier Lig'de sadece 4 maçta süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarstı.







