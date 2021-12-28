Barcelona, Ferran Torres'i resmen açıkladı!

Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'in transferini resmen duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Barcelona, Ferran Torres'i resmen açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 16:37
İspanya La Liga devi Barcelona, ara transfer döneminin ilk büyük hamlesini yaptı.

Katalan devi, Manchester City'den hücum oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Barcelona'nın Torres için Manchester City'e 55 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.

Bu sezon Manchester City ile Premier Lig'de sadece 4 maçta süre alabilen 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez fileleri sarstı.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.