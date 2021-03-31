Barcelona, Felix transfer için Atletico ile masada

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, yeni bir Barcelona inşa etmek için oldukça hırslı gözüküyor. Lionel Messi'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren Laporta, bir yandan Haaland'ın transferi için nabız yoklarken diğer yandan da Joa Felix'in transferi için resmen devreye girdi.



Dortmund'un Haaland için talep ettiği 180 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek bulan ancak son ana kadar masada kalmaya kararlı olan Barcelona, asıl operasyonu Atletico Madrid üzerine kuruyor.



Felix için 2019 yılında 127 milyon euro ödeyen Atletico Madrid, Portekizli yıldız için 150 milyon euro talep ediyor. Atletico'nun 150 milyon euroluk bonservis bedelinde indirime gitmesini bekleyen Barcelona, Portekizli futbolcunun bonservis bedelinin 100 milyon euro seviyesine indirmesi durumunda transfer sürecine nokta koyacak.



Bu yıl sonunda 350 milyon euro zarar etmesi beklenen Barcelona'nın yeni başkan Laporta yönetiminde nasıl bir transfer stratejisi ve ekonomi planlaması yapacağı şimdiden büyük bir merak konusu olmaya başladı.



