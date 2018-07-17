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Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu!

Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Domagoj Vida için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra bir dünya devi de talip oldu.

Kaynak: Hürriyet
Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu!
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17 Temmuz 2018 05:51
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vida'yı almak için Premier Lig ekiplerinin giriştiği yarışa Barcelona da dahil oldu. İspanyol kaleci Fabricio için de Fulham'la pazarlıklar sürüyor.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la final oynayan ve değerini katlayan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın son talibi Barcelona oldu. Daha önce Premier Lig ekipleri Liverpool, Everton ve West Ham'ın teklifte bulunduğu Hırvat savunmacıyı Barcelona da yakın takibe aldı.

Beşiktaş'ın 30 milyon Euro'dan kapıyı açtığı pazarlıklarda Everton 17, Liverpool 18, West Ham 22 milyon Euro'ya kadar çıktı. Dört kulüp de Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'le fikir alış verişinde bulunurken henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Bu arada Vida'nın tatile çıktığı belirtildi.

Kaleci Fabricio için de İngiliz ekibi Fulham'la sıkı pazarlıklar sürüyor. İspanyol kaleci için 5 milyon Euro öneren Fulham'dan 7 milyon Euro isteyen yönetim, daha yanıtı beklemeden "Teklifler var" diyerek istediği rakamı 8 milyona çıkardı.

Bununla beraber siyah beyazlılar Fulham'a kapıları tamamen kapatmak istemiyor çünkü eğer bu yıl yeni anlaşma olmazsa Fabricio sezon sonunda serbest kalacak. Negredo, Love, Mustafa, Orkan, Aras ve Lens için de teklifler olduğu ancak önerilen rakamların oldukça düşük olduğu için reddedildiği belirtildi. 1. Lig ekiplerinden Gazişehir'in de genç kaleci Utku'yu kiralamak istediği öğrenildi.



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