Barcelona'dan sürpriz atak: Joao Cancelo

La Liga'da şampiyonluktan 1 adım uzakta olan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Portekizli sağ bek Joao Canelo'yu gündemine aldı.



Haberde, Barcelona yönetiminin Cancelo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerde bulunduğu ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile bir anlaşma aradığı öne sürüldü.



Joao Cancelo, bu sezon Manchester City ve Bayern Münih formasıyla çıktığı topla 44 resmi maçta 3 gol 10 asist kaydetti.





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