Barcelona'dan sürpriz atak: Joao Cancelo

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'nın, Joao Cancelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barcelona'dan sürpriz atak: Joao Cancelo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2023 20:33
La Liga'da şampiyonluktan 1 adım uzakta olan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Portekizli sağ bek Joao Canelo'yu gündemine aldı.

Haberde, Barcelona yönetiminin Cancelo'nun menajeri Jorge Mendes ile görüşmelerde bulunduğu ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile bir anlaşma aradığı öne sürüldü.

Joao Cancelo, bu sezon Manchester City ve Bayern Münih formasıyla çıktığı topla 44 resmi maçta 3 gol 10 asist kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery