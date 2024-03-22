Barcelona Başkan Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi ve La Liga hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



"YARI FİNALE ÇIKMAYI UMUYORUZ"



Laporta, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Paris Saint-Germain karşılaşması için, "Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağız, onlar çok zor bir rakip. Rövanş maçını evimizde oynayacak olmamız bizim için iyi bir şey. Artık çok daha motive bir takımımız var. Gençler giderek daha aktif bir rol üstleniyor, daha tecrübeli oyuncular da yardımcı oluyor. Soyunma odası daha güçlü ve birlik içinde. Zafer için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldik, şimdi yarı finale çıkmayı umuyoruz" dedi.



İspanya La Liga'da Real Madrid'in 8 puan gerisinde olmalarını da değerlendiren Laporta, "Hala mücadelenin içindeyiz. Aramızdaki fark 8 puan. Real Madrid çok sık hata yapmıyor ama biz de havlu atmadık. İkinci sırada, lideri takip eden pozisyondayız" sözlerini sarf etti.



BARCELONA'NIN PROGRAMI



Barcelona, milli maçlar için verilen aranın ardından ligde sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise 10 Nisan'da Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olacak. Barcelona, rövanş maçında Fransız ekibini, 16 Nisan'da İspanya'da ağırlayacak.





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