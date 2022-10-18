Barcelona'dan Inaki Pena hamlesi

Barcelona, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki İspanyol kalecisi Inaki Pena'ya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.



İspanyol basınında yazılan habere göre; Barcelona, kulüpte şu anda Marc-Andre ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak konumlandırılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Inaki Pena'yı takımda tutmak için şimdiden görüşmelere başladı. Haberde, Barcelona altyapısından yetişen Pena için kulübün 3 veya 4 yıllık bir sözleşme teklif edileceği belirtilirken, Galatasaray'ın da içinde bulunduğu bazı kulüplerin Pena'nın durumunu takip etmesi sebebiyle sözleşme görüşmelerine erkenden başlandığı ifade edildi.



İspanyol ekibinin büyük beklentiler içinde olduğu Pena'nın, kulübe yakın çevrelerce 'Barcelona'nın gelecek kalecisi' olarak görüldüğü belirtildi. Ayrıca teknik direktör Xavi Hernandez'in de bu sezon İspanya Kupası mücadelelerinde Pena'ya şans vermeyi planladığı yazıldı.



Kariyerinde Barcelona A takımı ile herhangi bir resmi maça çıkamayan Pena, geçtiğimiz sezon kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta forma giymişti.





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