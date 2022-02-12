Barcelona'da Depay, kararını sezon sonu verecek

Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Memphis Depay, takımdaki geleceğine sezon sonunda karar verecek.



Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibindeki ilk ayları güzel geçen ve ilk 11 oyuncusu olan Hollandalı futbolcu, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesi, sakatlığı ve yeni transferler nedeniyle ikinci plana düştü.



Takımdaki bu durumunun farkında olan 27 yaşındaki futbolcu, geleceği için sezon sonunu bekleme kararı.



Sport'un haberinde Depay ile İtalya'dan birkaç takımın ilgilendiği de belirtildi.





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