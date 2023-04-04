Barcelona'da bu isimler dokunulmaz; satılmayacaklar

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Barcelona'nın yaz aylarında oyuncu satması gerekiyor.



Diario Sport'a göre; Barcelona'nın yazın 200 milyon euroluk satış yapması gerektiği belirtildi.



Buna göre Barcelona yönetimi, bir sonraki transfer dönemi içi eylem planını belirledi.



Katalan devi her ne koşulda olursa olsun Ronald Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Alex Balde Jules Kunde, Rafinha ve Robert Lewandowski'yi satmayı düşünmüyor.



İKİ İSİM İÇİN KAPILAR AÇIK



Teknik direktör Xavi, Andreas Christensen ve Frank Kessie'yi kaybetmek istemese de Barcelona yönetimi bu iki oyuncuyu iyi bir teklif gelmesi halinde satacak.



Ayrıca Barça, maaşı yüksek olan oyunculardan bazılarına indirim teklif edecek, bu kabul görmezse yollar ayrılacak.





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