Barcelona - Bayern Münih maçı olarak Tuttur'da

Barcelona ile Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasına karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadelede Barcelona'nın kazanmasına 2,85, Bayern Münih'in kazanmasına 1,73, beraberliğe ise 3,40 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,23 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,32 olarak belirlendi.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,90 oran verilirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,49 ve Gol olmaz seçeneğine ise 18,00 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Barcelona ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,31 ve Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 2,25 oran açıklandı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadelede Barcelona'nın kazanmasına 2,85, Bayern Münih'in kazanmasına 1,73, beraberliğe ise 3,40 oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 2,23 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,32 olarak belirlendi.
BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Zorlu mücadelede ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,90 oran verilirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,49 ve Gol olmaz seçeneğine ise 18,00 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Barcelona ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var seçeneğine 1,31 ve Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 2,25 oran açıklandı.
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