Barça'da Alonso olmazsa Reguilon!

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Barcelona'da transfer çalışmaları sürüyor.



İspanyol basınına göre; Katalan devi, sol beke transfer etmek istediği Marcos Alonso için Chelsea'yi ikna edemezse Tottenham'ın başarılı oyuncusu Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.



Haberde İspanyol devinin önceliğinin Marcos Alonso olduğu ancak oyuncunun bonservisi konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



ALONSO OLMAZSA REGUILON



31 yaşındaki İspanyol oyuncunun transferi gerçekleşmezse Barcelona, rotasını bir başka İngiliz takımı Tottenham'a çevirecek. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki sol beki Sergio Reguilon Katalan ekibinin B planı olarak görülüyor.



Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol sol bek, 2020 yılında 25 milyon Euro karşılığında Tottenham'a trransfer olmuştu. Eflatun beyazlıların dilediği taktirde 40 milyon Euro karşılığında oyuncuyu tekrar satın alma hakkı olduğu da gelen bilgiler arasında.



Sergio Reguilon Tottenham formasıyla çıktığı 67 maçta 2 gol ve 9 asist yapma balarısı gösterdi.





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