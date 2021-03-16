'Bana F.Bahçe'yi şampiyon yapmazlar diyen hakem faal'

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada bir hakemin kendisine "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapmayacaklar" söylediği iddiasını tekrarlayarak hangi hakemin bunu söylediğine ilişkin ipuçları verdi.



Çakar açıklamasında kendisine bu sözleri söyleyen hakemin Süper Lig'de faal olarak hakemlik yapan bir isim olduğunu söyledi. Çakar bahsettiği hakemin bu hafta maç yönetip yönetmediğine ilişkin bilgi vermedi.



Ahmet Çakar bahsi geçen hakemle İstanbul'da 2020'nin Ekim'inde görüştüğünü de sözlerine ekledi.



Çakar son olarak kendisine bu iddiayı ileten hakemin sözleri kanıtlanırsa neler olacağına dair ise "Eğer bir fiziki kanıt, yasal bir dinleme veya bir hakem çıkıp bunları söylerse bu lig bitmeyebilir. Ancak bunun olma ihtimali trilyonda 1'dir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu ayrıca "Bana işkence yapılsa, Savcılar çağırsa, falakaya yatırılsam bile bu hakemi satmam." diye konuştu.



