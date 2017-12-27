  •  
    Premier Lig'in en iyisi Cenk oldu! Büyük onur..
  •  
    Fenerbahçeli yıldız isim şampiyonluk sözü verdi
  •  
    İşte Fernandes çılgınlığı! Menajeri de açıkladı!..
  •  
    Galatasaray'ın gözdesi için flaş bir hamle geldi
  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..

Balotelli'nin hedefi Şampiyonlar Ligi

Fransa Ligi takımlarından Nice'te forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Balotelli'nin hedefi Şampiyonlar Ligi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2017 16:43
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice'te forma giyen Mario Balotelli, sezonun ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak istediğini açıkladı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Balotelli, Nice'te oynamaktan memnun olmasına rağmen devre arasında transfer tekliflerini düşünebileceğini belirterek, "Açıkçası, kadrosu daha güçlü bir takımda oynamayı özledim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City'de oynadığı dönemi kariyerinin zirvesi olarak değerlendiren İtalyan golcü, "Yeniden büyük bir takıma dönmeyi ve kupalar kazanmayı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nice Başkanı Jean-Pierre Riviere ise Nice-Matin gazetesine yaptığı açıklamada, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Balotelli'nin performansından çok memnun olduğunu ve ara transfer döneminde başka kulübe transferine sıcak bakmadığını belirtti.

Bu sezonun ilk yarısında formda bir performans sergileyen 27 yaşındaki Balotelli, Nice formasıyla çıktığı 21 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Volkswagen Passat
SIFIRDAN FARKSIZ PASSAT 2011 1.4 TSİ TUR
74.900 TL
Opel Astra
SIFIRDAN FARKSIZ OPEL ASTRA HB 1.3 DİZEL
43.900 TL
Ford Focus
Ford Focus - 1.6i 4 Kapı Trend ov (100)
44.750 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için