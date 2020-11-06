Balıkesirspor, İzmir deplasmanında 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Altay ile Balıkesirspor, Altay Alsancak Stadyumu'nda karşılaştı. Balıkesirspor maçı 3-1 kazandı.



Karşılaşmada Altay'ın golü 54. dakikada Adrien Regattin'den geldi. Balıkesirspor'un golleri ise 35. ve 79. dakikalarda Okwuchukwu Francis Ezeh ve 88. dakikada Mrsic'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Altay 7 maç sonunda, ligde 10 puanda kaldı. Konuk ekip Balıkesirspor ise, 9. maçı sonrası 13 puana yükseldi.



Altay, TFF 1. Lig'in 10. haftasında Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı haftada Ümraniyespor'u konuk edecek.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Murat Temel



Altay: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Putsila), Harun Alpsoy (Dk. 80 Yekta Kurtuluş), Regattin (Dk. 80 Gnanduillet), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Paixao



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Doğa İşeri, Berat Aydoğdu (Dk. 77 Uğur Aygören), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, İsmail Yüksek, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk 38 Otoo), Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı (Dk. 67 Mrsic)



Goller: Dk. 35 ve 79 Ezeh, Dk. 87 Mrsic (Balıkesirspor), Dk. 53 Regattin (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 55 Yılmaz Özeren, Dk. 90+2 Gnanduillet (Altay), Dk. 65 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)



