Balıkesirspor'da çifte imza

3. Lig ekibi Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la, dış transferde ise sol bek Ahmet Gülay ile imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Balıkesirspor'da çifte imza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 13:14
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı.

Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi.

Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery