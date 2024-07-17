Balıkesirspor'da çifte imza

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı.
Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi.
Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.
Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi.
Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.
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