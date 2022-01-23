Bakasetas: "Hayatımın en önemli golü!"

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Bakasetas: 'Hayatımın en önemli golü!'
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23 Ocak 2022 21:20
Trabzonspor'un yıldızı Tasos Bakasetas, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları dev maçı değerlendirdi.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Bakasetas, "Zor günler geçirdim. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor günlerde bana çok destek verdiler. Birçok takımda oynadım ama bugüne kadar oynadığım takımlarda böyle destek görmedim. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum." dedi.

Yunan yıldız, "Hayat bazen böyledir. İşler her zaman olumlu gitmez. Zor günlerde direnç göstermelisiniz. Bu gol tüm takım içindi. Hayatımın en önemli golüydü. Bana hep destek veren insanlara armağan ediyorum bu golü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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