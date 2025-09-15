"Türk atıcılık tarihinde bir ilke imza attık. Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda, mücadele ettiği PT3 disiplininde altın madalya kazanarak Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Muaz Erdem Madran'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran 16 yaşındaki genç milli sporcumuzun dünyaşampiyonu olmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Muaz Erdem Madran'ın başarılarının devamını diliyorum."
Bakan Bak, dünya şampiyonu milli para atıcı Muaz Erdem Madran'ı kutladı
Bakan bak,dünya şampiyonu Muaz Erdemi en içten dilekleriyle kutladı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Fenerbahçe
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|10
|3
|Trabzonspor
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|10
|4
|Göztepe
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|Antalyaspor
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|6
|Gaziantep FK
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|7
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|8
|Alanyaspor
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|7
|9
|Samsunspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|10
|Beşiktaş
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|6
|11
|Eyüpspor
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|4
|12
|Kasımpaşa
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|3
|13
|Kayserispor
|4
|0
|3
|2
|3
|7
|3
|14
|Karagümrük
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|15
|Başakşehir
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|2
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kocaelispor
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0