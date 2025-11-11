Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'da Aris'i mağlup etti!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup'ın 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 yendi.
Selanik'teki Palais Spor Salonu'nda oynanan A Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 geride tamamladı.
Soyunma odasına 1 sayı farkla (39-38) önde giden Aris, dengeli geçen üçüncü periyodu 59-57 üstün bitirdi.
Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve farkı çift haneye çıkaran (62-72) Bahçeşehir Koleji, son periyottaki etkili hücum performansıyla sahadan 86-76 galip ayrıldı.
Matt Mitchell 16, Tyler Cavanaugh 14, Mateusz Ponitka ve Malachi Flynn ise 13'er sayıyla oynadı.
Bu sonuçla 6. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji, grubunda liderliğini sürdürdü.
