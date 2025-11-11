Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'da Aris'i mağlup etti!

Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ın 7. haftasında deplasmanda Aris'i 86-76 yendi.

calendar 11 Kasım 2025 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'da Aris'i mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Eurocup'ın 7. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 86-76 yendi.

Selanik'teki Palais Spor Salonu'nda oynanan A Grubu maçında Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 geride tamamladı.

Soyunma odasına 1 sayı farkla (39-38) önde giden Aris, dengeli geçen üçüncü periyodu 59-57 üstün bitirdi.


Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve farkı çift haneye çıkaran (62-72) Bahçeşehir Koleji, son periyottaki etkili hücum performansıyla sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Matt Mitchell 16, Tyler Cavanaugh 14, Mateusz Ponitka ve Malachi Flynn ise 13'er sayıyla oynadı.

Bu sonuçla 6. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji, grubunda liderliğini sürdürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.