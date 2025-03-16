Bahçeşehir Koleji evinde farklı galip!

Baskerbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji konuk ettiği Bursa Yörsan'ı 92-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bahçeşehir Koleji evinde farklı galip!
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16 Mart 2025 16:34
Basketbol Süper Lig'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında Bursa Yörsan'ı ağırladı.

Sinan Erdem'de oynan karşılaşmadan Bahçeşehir Koleji 92-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji galibiyet sayısını 12'ye çıkarttı, Bursaspor Yörsan ise ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 12, Odiase 12, Cavanaugh 4, Kenan Sipahi 14, Bouteille 7, Smith 3, Furkan Korkmaz 18, Ponitka 2, Massinburg 8, Simonovic 12, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş

Bursaspor Yörsan: Michineau 9, De Julius 17, Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, Gavrilovic 3, Brown 14, Berkay Candan, Ömer Al 3, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren

1. periyot: 19-12

Devre: 45-32

3. periyot: 67-47

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