Bahçeşehir Koleji evinde farklı galip!

Basketbol Süper Lig'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında Bursa Yörsan'ı ağırladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sinan Erdem'de oynan karşılaşmadan Bahçeşehir Koleji 92-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji galibiyet sayısını 12'ye çıkarttı, Bursaspor Yörsan ise ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 12, Odiase 12, Cavanaugh 4, Kenan Sipahi 14, Bouteille 7, Smith 3, Furkan Korkmaz 18, Ponitka 2, Massinburg 8, Simonovic 12, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
Bursaspor Yörsan: Michineau 9, De Julius 17, Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, Gavrilovic 3, Brown 14, Berkay Candan, Ömer Al 3, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
1. periyot: 19-12
Devre: 45-32
3. periyot: 67-47
Sinan Erdem'de oynan karşılaşmadan Bahçeşehir Koleji 92-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji galibiyet sayısını 12'ye çıkarttı, Bursaspor Yörsan ise ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 12, Odiase 12, Cavanaugh 4, Kenan Sipahi 14, Bouteille 7, Smith 3, Furkan Korkmaz 18, Ponitka 2, Massinburg 8, Simonovic 12, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
Bursaspor Yörsan: Michineau 9, De Julius 17, Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, Gavrilovic 3, Brown 14, Berkay Candan, Ömer Al 3, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
1. periyot: 19-12
Devre: 45-32
3. periyot: 67-47