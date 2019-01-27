Bahçeşehir Koleji, çıkışını sürdürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 80-70 yendi.Maçın ilk dakikaları iki takımın da karşılıklı sayıları ile geçilirken, Rautins ve Dj White ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 24-14 önde geçti.İkinci çeyreğe Hagins ile Carter'ın etkili oyunuyla başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, oyunu dengelemeye çalışsa da Bahçeşehir Koleji devreye 41-33 önde gitti.Üçüncü çeyrekte de konuk ekip üstünlüğünü korudu. Rakibine 16 sayı fark atan Bahçeşehir Koleji üçüncü çeyreği de 63-47 üstün tamamladı.Afyon Belediyespor'un son çeyrekteki çabaları da sonucu değiştirmeye yetmedi. Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u 10 sayı farkla 80-70 yenmeyi başardı.Maçın en skorer ismi, Bahçeşehir Koleji'nden 25 sayı atan Manny Harris oldu. Bahçeşehir Koleji'nde Rautins ve Dj White 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.Afyon Belediyespor'da ise Hagins'in 24 sayısı yenilgiyi önleyemedi.