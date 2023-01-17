Bahçeşehir Koleji Avrupa'da son 16'da

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Oostende'yi uzatmada yenerek son 16'ya kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji Avrupa'da son 16'da
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17 Ocak 2023 22:44
Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi uzatma periyodu sonunda 87-81 yenerek son 16 turuna kaldı.

İlk iki maçı sonunda 1-1 eşitlik oluşurken, normal süresi 75-75 biten müsabakanın uzatma bölümünde rakibine 87-81 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, seriyi 2-1 kazanıp, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)

Bahçeşehir Koleji: Yiğit Arslan 18, Boutsiele 20, Gist 3, Hall 9, Smith 18, Muhammed Baygül 8, Blazic 5, Berkay Candan 2, Emir Gökalp, Hadi Özdemir 4, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş

Filou Oostende: Barcello 10, Bleijenbergh 20, Gillet 9, Thurman 8, Vries 9, Bratanovic, Buysschaert 3, Buysse, Pintelon, Troisfontaines, Tyree 22, Waleson

1. Periyot: 22-12

Devre: 35-29

3. Periyot: 47-47

Normal süre: 75-75

Beş faulle çıkanlar: 43.09 Muhammed Baygül (Bahçeşehir Koleji), 44.50 Tyree (Filou Oostende)

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